Gravina: “Ci stiamo candidando per l’europeo del 2028” (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Ci interessa l'Europeo del 2028 e ci stiamo candidando. Da troppo tempo in Italia non si ospita un evento così importante. Voglio chiudere il mio ciclo con questa competizione". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dal palco del Festival dello sport di Trento. Parlando del Mondiale Gravina ha aggiunto: "Abbiamo un problema serio. Questa nuova competizione così come è stata strutturata relega l'attività delle nazionali durante l'anno ad un mese-due finestre. Significa sospendere in quel periodo i campionati, significa uccidere l'attività, anche commerciale, ci sono troppe indicazioni negative. Poi qualcuno mi dovrà spiegare, quando si parla di valorizzazione del Mondiale o dell'Europeo del calcio femminile, quando si disputerebbe? Contemporaneamente? Mi sembra un atto di isterismo e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Ci interessa l'Europeo dele ci. Da troppo tempo in Italia non si ospita un evento così importante. Voglio chiudere il mio ciclo con questa competizione". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, dal palco del Festival dello sport di Trento. Parlando del Mondialeha aggiunto: "Abbiamo un problema serio. Questa nuova competizione così come è stata strutturata relega l'attività delle nazionali durante l'anno ad un mese-due finestre. Significa sospendere in quel periodo i campionati, significa uccidere l'attività, anche commerciale, ci sono troppe indicazioni negative. Poi qualcuno mi dovrà spiegare, quando si parla di valorizzazione del Mondiale o dell'Europeo del calcio femminile, quando si disputerebbe? Contemporaneamente? Mi sembra un atto di isterismo e ...

Advertising

ParmeshSriv : RT @marifcinter: Gravina: 'No, nessuna città italiana candidata per finali di Champions o Europa League. Inutile nascondersi, stiamo puntan… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: Gravina: 'No, nessuna città italiana candidata per finali di Champions o Europa League. Inutile nascondersi, stiamo puntan… - _enz29 : RT @marifcinter: Gravina: 'No, nessuna città italiana candidata per finali di Champions o Europa League. Inutile nascondersi, stiamo puntan… - SirPhi : RT @marifcinter: Gravina: 'No, nessuna città italiana candidata per finali di Champions o Europa League. Inutile nascondersi, stiamo puntan… - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: #Gravina: «Finali di #Champions o Europa League in Italia? Stiamo puntando su una candidatura diversa» -