Gravina: «Ci stiamo candidando agli Europei del 2028» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ci interessa l’Europeo del 2028 e ci stiamo candidando. Da troppo tempo in Italia non si ospita un evento così importante. Voglio chiudere il mio ciclo con questa competizione”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dal palco del Festival dello sport di Trento. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ci interessa l’Europeo dele ci. Da troppo tempo in Italia non si ospita un evento così importante. Voglio chiudere il mio ciclo con questa competizione”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, dal palco del Festival dello sport di Trento.

Advertising

ParmeshSriv : RT @marifcinter: Gravina: 'No, nessuna città italiana candidata per finali di Champions o Europa League. Inutile nascondersi, stiamo puntan… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: Gravina: 'No, nessuna città italiana candidata per finali di Champions o Europa League. Inutile nascondersi, stiamo puntan… - _enz29 : RT @marifcinter: Gravina: 'No, nessuna città italiana candidata per finali di Champions o Europa League. Inutile nascondersi, stiamo puntan… - SirPhi : RT @marifcinter: Gravina: 'No, nessuna città italiana candidata per finali di Champions o Europa League. Inutile nascondersi, stiamo puntan… - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: #Gravina: «Finali di #Champions o Europa League in Italia? Stiamo puntando su una candidatura diversa» -