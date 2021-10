(Di venerdì 8 ottobre 2021) «Candidarci per finali di Champions opa League? Stiamo puntando su una candidatura diversa, ci interessa l’peo del: da troppo tempo in Italia non si ospita un evento così importante. Voglio chiudere il mio ciclo con questa competizione». Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabrieledurante l’evento “2020, i campioni siamo L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Il presidente della #FIGC Gabriele #Gravina: «Candido l’Italia a ospitare EURO 2028» -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Candido

Filodiretto Monreale

... non è più grave, come quando non ci qualificammo ai mondiali, con Ventura, solo un po'... #... non gli abbiamo mai portato rancore, proprio per quelsenso sportivo che ci appartiene - ...... in seguito "Qual Giglio" dall'Oratorio Quaresimale "Le sette ultime parole di nostro ... Giovanni Ricchiuti, la Curia della Diocesi di Altamura -- Acquaviva delle Fonti e della ...Sono quattro i candidati a sindaco a Caltagirone : Giuseppe Aliotta (detta Giusy zia Peppina) sostenuta dal Movimento cittadino Zia Peppina; Fabio Roccuzzo ...- ROMA, 06 OTT - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto - apprende l'ANSA - una lettera di diffida al n.1 della Federcalcio, Gabriele Gravina, a quello della Lega, Paolo Dal Pino, e a t ...