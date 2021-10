Grande ritorno a Ballando con le stelle: “Potrebbe esserci la vendetta postuma” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle ultime ore è stato diffuso un annuncio importante per quanto riguarda la nuova edizione di Ballando con le stelle. Alessandra Mussolini, ne La vita in diretta, ha annunciato il suo imminente ritorno all’interno del programma. È stato un momento divertente, accompagnato dall’ilarità generale e da un video che ha mostrato i fatti più esilaranti accaduti ad Alessandra Mussolini durante la sua partecipazione come ballerina. Questa volta, però, il suo ruolo sarà del tutto diverso. Non si calerà nei panni di una concorrente e neanche in quelli di un giudice. Alessandra Mussolini annuncia il ritorno a #BallandoConLestelle pic.twitter.com/slW8dgOqqJ — Roberto Mallò (@robymallo) October 6, 2021 Alessandra Mussolini rivoluzionerà lo studio di Ballando con le ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle ultime ore è stato diffuso un annuncio importante per quanto riguarda la nuova edizione dicon le. Alessandra Mussolini, ne La vita in diretta, ha annunciato il suo imminenteall’interno del programma. È stato un momento divertente, accompagnato dall’ilarità generale e da un video che ha mostrato i fatti più esilaranti accaduti ad Alessandra Mussolini durante la sua partecipazione come ballerina. Questa volta, però, il suo ruolo sarà del tutto diverso. Non si calerà nei panni di una concorrente e neanche in quelli di un giudice. Alessandra Mussolini annuncia ila #ConLepic.twitter.com/slW8dgOqqJ — Roberto Mallò (@robymallo) October 6, 2021 Alessandra Mussolini rivoluzionerà lo studio dicon le ...

