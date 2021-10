Grande Fratello Vip | le anticipazioni della puntata di questa sera

Advertising

fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - La7tv : #piazzapulita Carlo Calenda: 'I cittadini italiani votano come se fossero al Grande Fratello, a Roma hanno votato u… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - ferrandoluigi : @matteosalvinimi Boicottiamo in ogni modo chiunque sostenga il gp!! A questi senza seguirli e commentarli.. Alle az… - ArmonioHG : Ma teoricamente le persone dentro la casa del Grande Fratello non dovrebbero essere estranei rispetto al mondo esterno? #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Jo Squillo protagonista alVIP in queste ultime ore, con uno scivolone che non è passato inosservato agli appassionati del reality. Ebbene mentre Jo chiacchierava con Ainett Stephens e con Soleil Sorge, è ...Amedeo Goria rischia di lasciare la Casa delVip visto che è in nomination, ma la figlia Guenda spera nella sua permanenza. " Ha ancora qualche danno da fare. Lui è un po' pasticcione, in tutte le sue manifestazioni, ma anche ..."Il triangolo no, non lo avevo considerato", canta Renato Zero in un suo grande successo. Ed è proprio un triangolo amoroso quello tra Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge e Lucrezia Lu ...Il Grande Fratello Vip 2021 arriva all’ottava puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta ...