Grande Fratello Vip, il padre di Manuel Bortuzzo rivela: "Ha avuto un'infezione, gli succede ogni 5 o 6 mesi. La camminata? Non è spettacolarizzazione" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Negli ultimi giorni, Manuel Bortuzzo (concorrente del GFvip6) ha avuto qualche problema di salute. Per il giovane, ormai sulla sedia a rotelle da 2 anni per una lesione al midollo causata da un colpo di pistola, si era parlato di 'cistite'. A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato direttamente il papà Franco, in una intervista rilasciata a Fanpage ieri 7 ottobre. "L'allarme è rientrato, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione", ha affermato l'uomo. Nella stessa giornata dell'intervista, il web è stato inondato da foto e video in cui Manuel Bortuzzo è in piedi e cammina con un tutore. In molti sono rimasti sorpresi ma, in ...

