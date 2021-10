Grande Fratello Vip, eliminato tra Nicola, Samy o Amedeo: ecco cosa dicono i sondaggi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una nuova puntata del Grande Fratello Vip sta per partire nella prima serata di oggi, venerdì 8 ottobre. Alla vigilia del nuovo appuntamento, i concorrenti sono mentalmente pronti a conoscere il nuovo eliminato. Uno tra Nicola Pisu, Samy Youssef e Amedeo Goria sarà chiamato ad abbandonare per sempre la spiatissima Casa. A chi toccherà? ecco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una nuova puntata delVip sta per partire nella prima serata di oggi, venerdì 8 ottobre. Alla vigilia del nuovo appuntamento, i concorrenti sono mentalmente pronti a conoscere il nuovo. Uno traPisu,Youssef eGoria sarà chiamato ad abbandonare per sempre la spiatissima Casa. A chi toccherà?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - La7tv : #piazzapulita Carlo Calenda: 'I cittadini italiani votano come se fossero al Grande Fratello, a Roma hanno votato u… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - Stupormundi66 : @gaiatortora @AlvisiConci Il giornalismo vergognoso. Quello, intendo. Siamo diventati un popolo di voyeur. Grazie M… - marcod64663391 : @pazzeska6 non avete capito che lo ha fatto spostare xké se no la telecamera non inquadrava bene la mano sulla cosc… -