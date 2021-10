Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni dell’ottava puntata (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questa sera, su Canale 5, andrà in onda l’ottava puntata del Gf Vip 6. Ecco qualche anticipazione dei temi che verranno affrontati stasera: Stasera, venerdì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Mercoledì nella tarda mattinata, Manuel Bortuzzo è uscito dal Confessionale camminando con l’aiuto dei tutori e del deambulatore. Di fronte alla forza e alla tenacia del ragazzo, i coinquilini si sono commossi, lo hanno incoraggiato e hanno condiviso con lui questo importante momento. Anche per il pubblico di Grande Fratello Vip vedere Manuel in piedi è stato motivo di Grande commozione. Nel corso della ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questa sera, su Canale 5, andrà in onda l’ottavadel Gf Vip 6. Ecco qualche anticipazione dei temi che verranno affrontati stasera: Stasera, venerdì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Mercoledì nella tarda mattinata, Manuel Bortuzzo è uscito dal Confessionale camminando con l’aiuto dei tutori e del deambulatore. Di fronte alla forza e alla tenacia del ragazzo, i coinquilini si sono commossi, lo hanno incoraggiato e hanno condiviso con lui questo importante momento. Anche per il pubblico diVip vedere Manuel in piedi è stato motivo dicommozione. Nel corso della ...

