Grande Fratello Vip 2021 streaming e diretta tv | dove vedere il GFVip 6

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Stasera, venerdì 8 ottobre, alle ore 21,35 (circa) su Canale 5 va in onda ilVip(il6). Alla conduzione dello show, che anche quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, terza conduzione per lui. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nella Casa di Cinecittà 22 concorrenti.la puntata di oggi, 8 ottobre, delVip6) intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 ...