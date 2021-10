Grande Fratello Vip 2021, ottava puntata in diretta – La storia di Samy, il ritorno del fidanzato della Cipriani, l’eliminato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Samy Youssef - GF Vip 2021 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 2021 arriva all’ottava puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 2021: anticipazioni ottava puntata di venerdì 8 ottobre In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021. Al suo fianco, nelle vesti di opinioniste, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 ottobre 2021)Youssef - GF Vip(US Endemol Shine) IlViparriva all’e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corsoserata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip: anticipazionidi venerdì 8 ottobre Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce l’delVip. Al suo fianco, nelle vesti di opinioniste, ...

Advertising

fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - La7tv : #piazzapulita Carlo Calenda: 'I cittadini italiani votano come se fossero al Grande Fratello, a Roma hanno votato u… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - NinaDobrevmyon1 : RT @listlesslyy: Soleil che commenta Gianmaria con Sophie: “d’altronde il mollusco, nell’acquario del grande Fratello, quando è privo di co… - infoitcultura : Grande Fratello VIP 6, Manuel Bortuzzo in piedi fa una sorpresa ai vipponi -