Gp Turchia | vola la Mercedes Grande Leclerc

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Latorna are, la Red Bull sottotono fino all'unico acuto di Max Verstappen nel finale. E' il sunto del venerdì inche ha messo in evidenza unaFerrari che chiude le Libere 2 con il 2° posto di Charles, impressionante anche nel giro secco. Il miglior tempo, sia nella prima che nella seconda sessione, è stato invece centrato da Lewis Hamilton.Il leader del Mondiale scatterà però in griglia con 10 posizioni in meno dopo la scelta di sostituire la componente endotermica della Power Unit. Dall'ultima fila, per la totale sostituzione del motore, partirà invece Carlos Sainz. La Top 10 delle Libere 2: Hamilton,, Bottas, Perez, Verstappen, Norris, Alonso, Ocon, Gasly, Giovinazzi. Sabato si riparte alle 11 con le FP3, poi le qualifiche. Occhio al ...