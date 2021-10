GP Turchia | Verstappen dietro ad Hamilton nelle PL1

Advertising

RaiSport : ?? #Formula1 #GpTurchia: #Hamilton davanti a #Verstappen nelle #primelibere Terzo #Leclerc e quinto #Sainz ??… - infoitsport : F1, Hamilton batte Verstappen nelle prove libere 1 del GP della Turchia. Bene la Ferrari: Leclerc 3° - infoitsport : GP Turchia, FP1: Hamilton al vertice, poi Verstappen e Leclerc - infoitsport : Turchia, Hamilton vola in FP1. Verstappen in scia, poi la Ferrari di Leclerc. Sainz è 5° - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP di Turchia - Sintesi FP1: Hamilton il più veloce seguito da Verstappen e Leclerc #F1 #F1inGenerale #TurkishGP h… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Verstappen

Appaiati nella classifica piloti (li dividono due punti), Lewis Hamilton e Maxsono vicini anche termine delle prime prove libere del Gp diche si correrà domenica. Il pilota Mercedes ha chiuso il giro più veloce in 1'24''178. L'olandese della Red Bull (+0.425)...Appaiati nella classifica piloti (li dividono due punti), Lewis Hamilton e Maxsono vicini anche termine delle prime prove libere del Gp diche si correrà domenica. Il pilota Mercedes ha chiuso il giro più veloce in 1'24''178. L'olandese della Red Bull (+0.425)...(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Appaiati nella classifica piloti (li dividono due punti), Lewis Hamilton e Max Verstappen sono vicini anche termine delle prime prove libere del Gp di Turchia che si correrà do ...Lewis Hamilton ha ottenuto il primo tempo nelle prove libere di oggi in Turchia F1 (FP1) ma l'inglese dovrà scontare 10 posizioni in griglia per la sostituzione del motore endotermico della sua Power ...