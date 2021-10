GP Imola | Governo italiano in pista | finanzierà la corsa di Formula Uno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) LaUno si tinge un po’ di più dei colori della nostra bandiera. Il GPsarà finanziato dalche riporterà lanel calendario della categoria automobilistica più seguita ed importante del mondo. Per la gioia dei tantissimi sostenitori del Cavallino Rampante che potranno assistere ad un Gran Premio in più all’interno dei confini nazionali. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito. GP, ok dalLa grande notizia tanto attesa nel mondo motoristicoè finalmente giunta. Il nostro Paese non lascia laUno, ma raddoppia gli appuntamenti. Accanto al Gran Premio di Monza nel Tempio della velocità, ci sarà anche il Gran Premio di ...