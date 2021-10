Google dichiara guerra ai negazionisti del cambiamento climatico (Di venerdì 8 ottobre 2021) Washington – Google vieterà ai negazionisti del cambiamento climatico di monetizzare i propri contenuti sulle sue piattaforme. Lo ha annunciato la società. Una nuova politica per inserzionisti, editori e creatori di YouTube vieterà la pubblicità e la monetizzazione di contenuti che “contraddicono il consenso scientifico consolidato sull’esistenza e le cause” del cambiamento climatico, ha affermato la società in una nota. “Ciò include contenuti che fanno riferimento al cambiamento climatico come una bufala o una truffa, affermazioni che negano che le tendenze a lungo termine mostrino che il clima globale si sta riscaldando e affermazioni che negano che le emissioni di gas serra o le attività umane contribuiscano al cambiamento ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Washington –vieterà aideldi monetizzare i propri contenuti sulle sue piattaforme. Lo ha annunciato la società. Una nuova politica per inserzionisti, editori e creatori di YouTube vieterà la pubblicità e la monetizzazione di contenuti che “contraddicono il consenso scientifico consolidato sull’esistenza e le cause” del, ha affermato la società in una nota. “Ciò include contenuti che fanno riferimento alcome una bufala o una truffa, affermazioni che negano che le tendenze a lungo termine mostrino che il clima globale si sta riscaldando e affermazioni che negano che le emissioni di gas serra o le attività umane contribuiscano al...

Advertising

ilfaroonline : Google dichiara guerra ai negazionisti del cambiamento climatico - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Dichiara il falso E l'Inps rivuole 21mila euro - Cronaca -… - UldericoDL : Franco Cardini. Cercate su google. Primi 5 risultati. In uno dichiara di restare fascista. Nell'altro di sentirsi c… - nonnagri : @MassimilianRic La cosa per me più inquietante è che Wikipedia dopo un'ora aveva già riportato l'incendio e anche… - ConsumForum : RT @MovConsumatori: Cloud. Agcm dichiara vessatorie clausole Google, Apple, Dropbox contestate anche da MC ?? -