Golf, Open de España 2021: Jon Rahm insegue il leader Wil Besseling al termine del secondo giro. Cinque italiani passano il taglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si è concluso il secondo giro dell’Open de España, al Club de Campo Villa de Madrid. Grande prestazione nelle prime 36 buche da parte di Wil Besseling, che con un 64 e un 65 senza ancora alcun bogey, si porta in testa alla classifica con un -13 totale. L’olandese non si è mai imposto sull’European Tour e la sua ultima vittoria risale addirittura al 2008, sul Challenge Tour. secondo posto per l’idolo di casa e numero uno dell’ordine di merito mondiale Jon Rahm. giro in 67 con un eagle ed un bogey nelle ultime Cinque per lui, che guadagna una posizione in classifica rispetto alla giornata di ieri. Alle sue spalle troviamo un terzetto di giocatori composto dall’inglese Ross McGowan, in testa dopo la prima giornata, lo spagnolo Adri Arnaus ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si è concluso ildell’de, al Club de Campo Villa de Madrid. Grande prestazione nelle prime 36 buche da parte di Wil, che con un 64 e un 65 senza ancora alcun bogey, si porta in testa alla classifica con un -13 totale. L’olandese non si è mai imposto sull’European Tour e la sua ultima vittoria risale addirittura al 2008, sul Challenge Tour.posto per l’idolo di casa e numero uno dell’ordine di merito mondiale Jonin 67 con un eagle ed un bogey nelle ultimeper lui, che guadagna una posizione in classifica rispetto alla giornata di ieri. Alle sue spalle troviamo un terzetto di giocatori composto dall’inglese Ross McGowan, in testa dopo la prima giornata, lo spagnolo Adri Arnaus ...

Advertising

GiornaleLORA : Golf Nazionale Alps Open, Eggenberger al comando: seguono Vecchi Fossa, Maestroni e Tadini - FederGolf : ?? R2 Italian Pro Tour e Alps Tour, Golf Nazionale Alps Open Al termine del R2 conduce ???? #Eggenberger con - 8! 2/i… - _LordJack : Usciva 14 anni fa The president of the LSD golf club degli Hooverphonic. Album che ha segnato un cambio di rotta ne… - FederGolf : ?? Italian Pro Tour e Alps Tour, Golf Nazionale Alps Open ? Par 3 e 169 metri che dividono il tee dei professionisti… - sportface2016 : #Golf #PGATour Francesco #Molinari nelle retrovie dopo il primo giro dello #ShrinersOpen -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Open Golf, PGA Tour: Francesco Molinari nelle retrovie allo Shriners Children's Open Francesco Molinari ha chiuso al 99° posto il primo giro dello Shriners Children's Open, torneo del PGA Tour già valevole per la corsa alla FedEx Cup 2022. Il piemontese ha girato in 70 colpi, - 1 sul par del percorso del Tpc Summerlin di Las Vegas, pagando a caro prezzo soprattutto ...

Pga Tour: a Las Vegas avvio non brillante per Francesco Molinari A Las Vegas avvio non brillante per Francesco Molinari che ha chiuso il primo round dello Shriners Children's Open al 99/o posto con uno score di 70 ( - 1), realizzando quattro birdie con tre bogey. Sul percorso del Tpc Summerlin (par 71) il torinese ha cominciato la gara con il piede giusto firmando due ...

golf, al Nazionale va in scena l'Alps Tour QUOTIDIANO NAZIONALE Alps Open: Eggenberger resta da solo in testa A Sutri (Viterbo) il Golf Nazionale Alps Open sale di colpi e, a 18 buche dal termine, lo svizzero Mathias Eggenberger con uno score di 136 (68 68, -8) colpi resta da solo al comando della classifica ...

Golf Alps Tour, Maestroni al comando Al termine delle prime 18 buche al Golf Nazionale l'azzurro è al comando. Jacopo Vecchi Fossa è 11° a soli tre colpi dalla vetta ...

Francesco Molinari ha chiuso al 99° posto il primo giro dello Shriners Children's, torneo del PGA Tour già valevole per la corsa alla FedEx Cup 2022. Il piemontese ha girato in 70 colpi, - 1 sul par del percorso del Tpc Summerlin di Las Vegas, pagando a caro prezzo soprattutto ...A Las Vegas avvio non brillante per Francesco Molinari che ha chiuso il primo round dello Shriners Children'sal 99/o posto con uno score di 70 ( - 1), realizzando quattro birdie con tre bogey. Sul percorso del Tpc Summerlin (par 71) il torinese ha cominciato la gara con il piede giusto firmando due ...A Sutri (Viterbo) il Golf Nazionale Alps Open sale di colpi e, a 18 buche dal termine, lo svizzero Mathias Eggenberger con uno score di 136 (68 68, -8) colpi resta da solo al comando della classifica ...Al termine delle prime 18 buche al Golf Nazionale l'azzurro è al comando. Jacopo Vecchi Fossa è 11° a soli tre colpi dalla vetta ...