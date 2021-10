Golf Alps Tour, Maestroni al comando (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al termine delle prime 18 buche al Golf Nazionale l'azzurro è al comando. Jacopo Vecchi Fossa è 11° a soli tre colpi dalla vetta Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al termine delle prime 18 buche alNazionale l'azzurro è al. Jacopo Vecchi Fossa è 11° a soli tre colpi dalla vetta

FederGolf : ?? Italian Pro Tour e Alps Tour, Golf Nazionale Alps Open ? Par 3 e 169 metri che dividono il tee dei professionisti… - FederGolf : ?? R1 Italian Pro Tour e Alps Tour, Golf Nazionale Alps Open ?? Nicola #Maestroni, miglior italiano del Round 1??, ci… - FederGolf : ?? R1 Italian Pro Tour e Alps Tour, Golf Nazionale Alps Open. Sorrisi, amicizie e gioia di stare in campo: questo è… - FederGolf : ?? R1 Italian Pro Tour e Alps Tour, Golf Nazionale Alps Open Al termine del R1 in testa ci sono ???? #Maestroni, ????… - GiornaleLORA : Golf Nazionale Alps Open: Maestroni in testa con Margolis, Eggenberger e Carey -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Alps golf, Vecchi Fossa obiettivo Challenge Il giovatore emiliano prende parte alla tappa dell'ALPS Tour al Golf Nazionale. Con una buona prestazione può garantirsi il salto sul Challenge Tour, secondo circuito continentale

Sport in tv oggi (sabato 2 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming ... diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Golf, Golf Tv) 15.00 CALCIO (Serie A) - ... Tim Vision) 18.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) - Jesenice - Vipiteno (non è prevista diretta tv/...

