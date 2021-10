Global tax, anche Irlanda ed Estonia firmano l’accordo OCSE-G20 (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – anche l’Irlanda ha deciso di aderire all’accordo Globale sulla tassazione minima delle multinazionali. La notizia è arrivata direttamente dal ministro delle Finanze del Paese, Paschal Donohoe, che in una conferenza stampa ha reso nota ieri la decisione del governo di Dublino. “È la giusta decisione”, ha affermato il ministro sancendo così la fine della politica economica di tasse ridotte introdotta nel Paese nel 2003. Positivo il commento del Commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni. “È un passo importante ed estremamente positivo per gli sforzi collettivi dell’Europa al fine di costruire un sistema fiscale Globale più equo e stabile”, ha scritto su Twitter. anche il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clement Beaune, ha affidato a un tweet ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) –l’ha deciso di aderire ale sulla tassazione minima delle multinazionali. La notizia è arrivata direttamente dal ministro delle Finanze del Paese, Paschal Donohoe, che in una conferenza stampa ha reso nota ieri la decisione del governo di Dublino. “È la giusta decisione”, ha affermato il ministro sancendo così la fine della politica economica di tasse ridotte introdotta nel Paese nel 2003. Positivo il commento del Commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni. “È un passo importante ed estremamente positivo per gli sforzi collettivi dell’Europa al fine di costruire un sistema fiscalee più equo e stabile”, ha scritto su Twitter.il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clement Beaune, ha affidato a un tweet ...

