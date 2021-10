Giulia De Lellis e Damante: coincidenze o ritorno di fiamma? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Recentemente i fan dei Damellis hanno notato alcune coincidenze particolarmente sospette. Giulia De Lellis e Andrea Damante infatti sono stati avvistate nello stesso ristorante, e in seguito hanno anche postato delle storie Instagram con la stessa frase. Ma si tratterà veramente di un ritorno di fiamma? La storia d’amore tra la bella Giulia De Lellis e Andrea Damante è ormai finta da tempo, nonostante questo però i fan della coppia continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due anche se adesso entrambi hanno trovato un nuovo amore. Giulia infatti è felice accanto al rampollo della casa Beretta, Carlo Gussalli Beretta, mentre Andrea Damante ha ritrovato ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Recentemente i fan dei Damellis hanno notato alcuneparticolarmente sospette.Dee Andreainfatti sono stati avvistate nello stesso ristorante, e in seguito hanno anche postato delle storie Instagram con la stessa frase. Ma si tratterà veramente di undi? La storia d’amore tra la bellaDee Andreaè ormai finta da tempo, nonostante questo però i fan della coppia continuano a sperare in unditra i due anche se adesso entrambi hanno trovato un nuovo amore.infatti è felice accanto al rampollo della casa Beretta, Carlo Gussalli Beretta, mentre Andreaha ritrovato ...

Advertising

indecisa______ : RT @saracheseicessa: Ma vi ricordate quando questi erano Andrea Damante e Giulia de Lellis?? #gfvip - saracheseicessa : Ma vi ricordate quando questi erano Andrea Damante e Giulia de Lellis?? #gfvip - loumsweetsun : RT @infastiditowho: lo scherzo fatto a giulia de lellis, uno schifo, il fidanzato l’ha tradita? benissimo diamo della putt4n4 e tr0i4 alla… - 92SDILF : lo scherzo fatto a giulia de lellis di una bassezza unica da volta stomaco ancor di più il modo in cui lei ripeta s… - Novella_2000 : C’è un riavvicinamento in corso tra i #Damellis? Questi indizi social hanno messo in agitazione i fan -