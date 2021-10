Giulia De Lellis e Andrea Damante | riavvicinamento dopo una frase social?

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ladei Damellis suiLa storia d’amore traDeè finita da un pezzo, eppure ogni loro movimento in città o suiinsospettisce chi spera ancora in un ritorno di fiamma. Una notizia arriva nelle scorse ore dal profilo di Deianira Marzano. L’opinionista sul suo account ufficiale L'articolo proviene da Novella 2000.

Sono tornate Le Iene e i loro scherzi. Durante la puntata di ieri 5 ottobre, è andato in onda il primo scherzo della nuova edizione. La vittima?De. Il programma di Italia 1 ha fatto credere all'influencer seguita da 5 milioni di follower di essere stata tradita dal fidanzato Carlo Gussalli Beretta . Lei, che già in passato è ...Carlo Beretta, fidanzato diDe, è molto ricco, ma a quanto ammonta il suo patrimonio? Carlo Beretta, nome all'anagrafe Carlo Gussalli Beretta, è il fidanzato diDe. I due stanno insieme ormai da un ...Sui social una frase scritta da Giulia De Lellis e Andrea Damante fa insospettire i fan di un possibile riavvicinamento, ...Ballando con Le Stelle ha già fatto nascere un amore? Ancora prima di andare in pista, sembra che tra Andrea Iannone, l’ex fidanzato di Belen ...