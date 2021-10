Giro di Lombardia 2021: resa dei conti tra la Slovenia ed il Wolfpack (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultimo atto sostanziale di una estenuante stagione, il Giro di Lombardia, in programma domani, torna sul percorso Como – Bergamo, affrontato l’ultima volta cinque anni fa. Quel giorno, l’1 ottobre 2016, sul traguardo di Via Roma, il colombiano Esteban Chaves beffò il piemontese Diego Rosa ed il connazionale Rigoberto Uran al termine di una gara spettacolare. Domani la 115esima edizione della corsa delle foglie morte promette di non essere da meno. Ritornato nella sua tradizionale collocazione autunnale dopo l’estemporaneo trasloco a Ferragosto nel 2020, il Lombardia di quest’anno presenta ben 4.400 metri di dislivello al termine di 239 chilometri di cui ben pochi pianeggianti. Dopo una breve fase introduttiva, la salita alla Madonna del Ghisallo aprirà la produzione dell’acido lattico nelle gambe dei corridori. Dopo la discesa, entrati ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultimo atto sostanziale di una estenuante stagione, ildi, in programma domani, torna sul percorso Como – Bergamo, affrontato l’ultima volta cinque anni fa. Quel giorno, l’1 ottobre 2016, sul traguardo di Via Roma, il colombiano Esteban Chaves beffò il piemontese Diego Rosa ed il connazionale Rigoberto Uran al termine di una gara spettacolare. Domani la 115esima edizione della corsa delle foglie morte promette di non essere da meno. Ritornato nella sua tradizionale collocazione autunnale dopo l’estemporaneo trasloco a Ferragosto nel 2020, ildi quest’anno presenta ben 4.400 metri di dislivello al termine di 239 chilometri di cui ben pochi pianeggianti. Dopo una breve fase introduttiva, la salita alla Madonna del Ghisallo aprirà la produzione dell’acido lattico nelle gambe dei corridori. Dopo la discesa, entrati ...

