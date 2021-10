Giro di Lombardia 2021, il borsino dei favoriti: sfida titanica tra Roglic, Evenepoel e Pogacar! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non si vedeva da anni una partecipazione simile, una Classica Monumento praticamente senza nessun escluso (l’unica stella assente è Egan Bernal). Sabato appuntamento con uno spettacolare Giro di Lombardia: alla scoperta dei favoriti che andranno a caccia del trionfo sul traguardo di Bergamo. In prima fila c’è un Primoz Roglic che, al momento, appare imbattibile. “Non sono mai stato così in forma” ha dichiarato dopo il successo alla Milano-Torino, da segnalare qualche giorno fa anche il dominio al Giro dell’Emilia. In salita, al momento, è impossibile da staccare e, sul finale, con il suo sprint, riesce addirittura a creare distacco con i rivali: chi può fermare lo sloveno della Jumbo-Visma? A provarci il campione del mondo in carica. L’esaltazione per il capolavoro in quel di Lovanio non è ancora ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non si vedeva da anni una partecipazione simile, una Classica Monumento praticamente senza nessun escluso (l’unica stella assente è Egan Bernal). Sabato appuntamento con uno spettacolaredi: alla scoperta deiche andranno a caccia del trionfo sul traguardo di Bergamo. In prima fila c’è un Primozche, al momento, appare imbattibile. “Non sono mai stato così in forma” ha dichiarato dopo il successo alla Milano-Torino, da segnalare qualche giorno fa anche il dominio aldell’Emilia. In salita, al momento, è impossibile da staccare e, sul finale, con il suo sprint, riesce addirittura a creare distacco con i rivali: chi può fermare lo sloveno della Jumbo-Visma? A provarci il campione del mondo in carica. L’esaltazione per il capolavoro in quel di Lovanio non è ancora ...

