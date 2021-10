Giornalismo, Nobel per la pace 2021 assegnato a Maria Ressa e Dmitry Muratov (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Nobel per la pace del 2021 è stato assegnato a Maria Ressa e Dmitry Muratov "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e per una pace duratura"."Maria Ressa e Dmitry Muratov ricevono il Premio per la pace per la loro coraggiosa battaglia per la libertà di espressione nelle Filippine e in Russia. E allo stesso tempo rappresentano tutti i giornalisti che si battono per questo ideale in un mondo in cui la democrazia e la libertà di stampa si trovano ad affrontare condizioni sempre più avverse", si legge nella motivazione del Comitato per il Nobel ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilper ladelè stato"per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e per unaduratura"."ricevono il Premio per laper la loro coraggiosa battaglia per la libertà di espressione nelle Filippine e in Russia. E allo stesso tempo rappresentano tutti i giornalisti che si battono per questo ideale in un mondo in cui la democrazia e la libertà di stampa si trovano ad affrontare condizioni sempre più avverse", si legge nella motivazione del Comitato per il...

