Giorgio Parisi, la lezione del Nobel alla Camera: «Si insegni scienza dall'asilo: sul clima i governi non all'altezza» – Il video (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una standing ovation con applauso ha accolto oggi a Montecitorio il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Responsabilità politica, rischi climatici e investimenti sulla ricerca scientifica e tecnologica sono stati i temi principali toccati dal professore nel discorso tenuto in occasione della riunione PreCop 26 dei Parlamenti. «Sfortunatamente – ha detto il premio Nobel – «le azioni intraprese dai governi non sono all'altezza delle sfide odierne e i risultati finora sono stati estremamente modesti. L'umanità deve fare delle scelte essenziali e contrastare il cambiamento climatico». Il discorso alla Camera è proseguito sul ruolo della scienza: «Sono decenni che la scienza ci ha ...

