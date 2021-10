Gianni Morandi è tornato tra noi | finalmente il vero motivo del lungo calvario – FOTO

Advertising

ilariasegalini : RT @altrogiornorai1: L'anello di congiunzione tra Gianni Morandi e Freddie Mercury ?????? @Oblivionshow a #OggièUnaltroGiorno @serenabortone #… - PasqualeMarro : #GianniMorandi drastica scelta, allarme tra i fan… - GammaStereoRoma : Claudio Baglioni e Gianni Morandi - Capitani coraggiosi - Oblivionshow : RT @altrogiornorai1: L'anello di congiunzione tra Gianni Morandi e Freddie Mercury ?????? @Oblivionshow a #OggièUnaltroGiorno @serenabortone #… - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI FEAT CLAUDIO BAGLIONI - E TU COME STAI -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Da mondo dello spettacolo, un grande della musica italiana comeci racconta la sua estate piena di emozioni da tifoso dell'azzurro in tutti gli sport. Ad arricchire questa edizione di ...Con questo messaggio, apparso oggi su Facebook,ha spiegato di essersi fermato per poco più di una settimana interrompendo la pubblicazione quotidiana di post cui aveva abituato da ...BOLOGNA - "Per oltre una settimana non ho postato foto e video su Instagram e Facebook. Molti di voi si sono preoccupati, alcuni si chiedevano perché, ...L'ho incontrato in un locale per caso dopo tanto tempo e così visto che avevo con me la telecamera, l'ho chiamato fuori dal locale, l'ho accesa e l'ho lasciato sfogare su quello che sta accadendo ...