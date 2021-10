Gianni Ferorelli | Lo sapevate? La suffragista Alice Paul scrisse l’Equal Rights Amendment nel 1923

Leggi su cityroma

(Di sabato 9 ottobre 2021) Lo sapevate? Lanel. Fu presentato al Congresso ogni anno fino al 1972, quando finalmente passò ma non fu ratificato. È stato reintrodotto al Congresso ogni anno dal 1982. Click to view slideshow. Questa maggioranza silenziosa portò il presidente Richard Nixon in carica nel 1968. Quasi immediatamente, Nixon iniziò a smantellare lo stato sociale che aveva alimentato tale risentimento. Ha abolito quante più parti possibile della Guerra alla povertà del presidente Lyndon B. Johnson e ha mostrato la sua resistenza ai piani di desegregazione della scuola obbligatoria come l’ autobus. D’altra parte, alcune delle politiche interne di Nixon sembrano oggi notevolmente liberali: ad esempio, propose un ...