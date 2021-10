Giallorossi in Nazionale: Di Serio per Maldini, il Perù vince senza Lapadula (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Undici minuti. Quelli disputati ieri da Giuseppe Di Serio con la maglia azzurra della Nazionale Under 20. Il giovane attaccante del Benevento è stato gettato nella mischia al 34? del secondo tempo dal ct Bollini al posto del figlio d’arte Daniel Maldini. Il giocatore del Milan era stato l’autore del gol che aveva permesso all’Italia di portarsi in vantaggio a Chesterfield contro i pari età dell’Inghilterra. I padroni di casa hanno poi pareggiato con Bate e l’uno a uno è stato il risultato finale della sfida valevole per il Torneo 8 Nazioni. Il prossimo appuntamento per Di Serio è adesso fissato per martedì 12 ottobre contro il Portogallo. Dalla panchina è partito anche Gianluca Lapadula, ma il bomber giallorosso non è stato impiegato neanche a gara in corso. Il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Undici minuti. Quelli disputati ieri da Giuseppe Dicon la maglia azzurra dellaUnder 20. Il giovane attaccante del Benevento è stato gettato nella mischia al 34? del secondo tempo dal ct Bollini al posto del figlio d’arte Daniel. Il giocatore del Milan era stato l’autore del gol che aveva permesso all’Italia di portarsi in vantaggio a Chesterfield contro i pari età dell’Inghilterra. I padroni di casa hanno poi pareggiato con Bate e l’uno a uno è stato il risultato finale della sfida valevole per il Torneo 8 Nazioni. Il prossimo appuntamento per Diè adesso fissato per martedì 12 ottobre contro il Portogallo. Dalla panchina è partito anche Gianluca, ma il bomber giallorosso non è stato impiegato neanche a gara in corso. Il ...

