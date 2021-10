(Di venerdì 8 ottobre 2021) Bogdan Hristache, l'uomo che martedì hail figlio di 5 anni a Padova e che è stato fermato nella notte su un treno in, è già. Secondo fonti investigative italiane, l'uomo non ha ...

Advertising

ciropellegrino : Segnalo sommessamente a @ODG_CNOG l'editoriale di Sallusti su Libero, penso violi deontologia già all'articolo 1 d… - abroken_guy : RT @thisissimo: Raga ho bisogno di aiuto: mia sorella deve trasferirsi a Brescia entro due settimane e deve trovare un appartamento già lib… - LelioLpjr03 : RT @Th5stelle: #Buzzi a piede libero che festeggia la sconfitta di #VirginiaRaggi a Roma è l'immagine definitiva di un passato che è già to… - MediasetTgcom24 : Già libero il padre del bimbo rapito e ritrovato in Romania #BogdanHristache - lupogrigio111 : RT @millywo: Stasera disertiamo PiazzaPulita???? Dobbiamo dare un segnale che questa inciviltà: Non va bene!!! Segnaliamo all’ordine dei gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Già libero

TGCOM

Bogdan Hristache, l'uomo che martedì ha rapito il figlio di 5 anni a Padova e che è stato fermato nella notte su un treno in Romania, è. Secondo fonti investigative italiane, l'uomo non ha tentato di nascondersi o sottrarsi ai controlli e si è mostrato collaborativo con la polizia romena. Il bambino è stato affidato alle ...Secondo fonti investigative italiane, l'uomo è. David e il padre sono stati fermati giovedì notte su un treno, a Curtici, snodo ferroviario romeno. Il convoglio era diretto in Ungheria. L'...