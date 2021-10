Advertising

zazoomblog : GF Vip Pago parla di Miriana Trevisan e svela un retroscena sulla loro rottura: “C’erano gli avvocati…” (VIDEO) -… - glooit : Miriana Trevisan isolata dai concorrenti del GF Vip, Pago svela la tenera reazione del figlio Nicola leggi su Gloo… - infoitcultura : Miriana Trevisan isolata?/ Pago: 'Nostro figlio Nicola era preoccupato, voleva entrare al GF VIP' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pago difende l’ex moglie Miriana Trevisan - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip, #MirianaTrevisan nella bufera: “arriva lui…” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pago

...di questo sono erotico di Miriana Trevisan ? I suoi stessi compagni di avventura al GF6: ...Trevisan Il 14 giugno 2003 si è unita in matrimonio con il cantante Pacifico Settembre (in arte), ...Tra i concorrenti della sesta edizione di Grande Fratello, c'è anche Miriana Trevisan. La showgirl ha già innescato alcune dinamiche, anche se la sua ...di Miriana Trevisan è intervenuto, ex ...GF Vip 6: ultime news, gossip e rumors. Miriana Trevisan ha raccontato agli altri coinquilini della Casa il suo sogno erotico molto spinto.Miriana Trevisan ha fatto un sogno erotico che ha creato un certo imbarazzo nel resto del gruppo. Infatti in questo sogno c’erano tanti sguardi, baci, carezze, corde e cose similari. La Trevisan ha du ...