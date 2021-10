“GF Vip” | Manuel Bortuzzo vuole lasciare Lulù Selassiè | lo sfogo con Aldo Montano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Solo qualche settimana fa, a pochi giorni dall’ingresso dei coinquilini all’interno della casa di Cinecittà,avevano ufficializzato l’inizio della loro frequentazione. I due non si conoscevano prima di partecipare al reality, ma tra di loro sembrava fosse stato quasi un colpo di fulmine. Eppure, adesso sembra che le cose nella … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Bortuzzo è un ragazzo splendido che, all'interno della casa del Grande fratellosta dando un esempio di come si vive la vita nella sua vera essenza, di quanto sia importante non arrendersi ...... Lulù e Clarissa Hailé Selassié Jo Squillo Katia Ricciarelli Manila NazzaroBortuzzo Miriana Trevisan Nicola Pisu Samy Youssef Sophie Codegoni Soleil Sorge Raffaella Fico Grande Fratello, ...Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè subisce una battuta d'arresto. Il gieffino preferisce prendere le distanze dalla principessa.Al Grande Fratello Vip va in scena un momento piccante (e un po’ imbarazzante) tra Manuel Bortuzzo e Soleil Stasi Sorge. I due sono stati ad un passo dal baciarsi, ma l’ex nuotatore ...