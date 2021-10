GF Vip, Manuel Bortuzzo pronuncia la n-word: la reazione di Lulù (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip si è accesa una nuova polemica che riguarda Manuel Bortuzzo e Lulù. Mentre stavano chiacchierando, l’ex nuotatore ha pronunciato la “n-word” nel suo discorso. A stupire, però, è stata la reazione della principessa Selassié, che si è messa a ridere! Quest’anno la scelta del Grande Fratello è stata quella di non squalificare più semplicemente per l’utilizzo di un’espressione sbagliata. Alfonso Signorini, come più volte spiegato anche in diretta, ha scelto di considerare l’intenzionalità dietro le parole, al fine di evitare di cadere vittime del “politicamente corretto” che sempre più sta prendendo piede. E’ normale che, però, alcune parole continuino a far molto discutere il pubblico che segue il reality. In particolare, durante la diretta di ieri ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip si è accesa una nuova polemica che riguarda. Mentre stavano chiacchierando, l’ex nuotatore hato la “n-” nel suo discorso. A stupire, però, è stata ladella principessa Selassié, che si è messa a ridere! Quest’anno la scelta del Grande Fratello è stata quella di non squalificare più semplicemente per l’utilizzo di un’espressione sbagliata. Alfonso Signorini, come più volte spiegato anche in diretta, ha scelto di considerare l’intenzionalità dietro le parole, al fine di evitare di cadere vittime del “politicamente corretto” che sempre più sta prendendo piede. E’ normale che, però, alcune parole continuino a far molto discutere il pubblico che segue il reality. In particolare, durante la diretta di ieri ...

