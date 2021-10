GF Vip in puntata: la Cipriani rivede il suo fidanzato, isteria o maturità? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Francesca Cipriani, concorrente della sesta edizione del GF VIP, questa sera potrà rivedere il suo fidanzato a pochi metri di distanza: come reagirà l’esplosiva ex de la Pupa e il Secchione? L’ultima volta non finì per niente bene…sarà maturata nel frattempo? Per tutti Francesca Cipriani è l’esplosiva e fin troppo abbandonante ragazza protagonista de La Pupa e il Secchione, trasmissione dove debuttò alcuni anni e spazio tv che le diede la notorietà per il suo fisico e per essere stata in alcuni momenti il classico clichè di “bionda” ma, che in realtà, nasconde molto molto di più. E così la sua partecipazione alla sesta stagione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, fin da subito ha alimentato l’attesa dei fan e dei curiosi: cosa potrà combinare la Cipriani nella casa più spiata ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Francesca, concorrente della sesta edizione del GF VIP, questa sera potràre il suoa pochi metri di distanza: come reagirà l’esplosiva ex de la Pupa e il Secchione? L’ultima volta non finì per niente bene…sarà maturata nel frattempo? Per tutti Francescaè l’esplosiva e fin troppo abbandonante ragazza protagonista de La Pupa e il Secchione, trasmissione dove debuttò alcuni anni e spazio tv che le diede la notorietà per il suo fisico e per essere stata in alcuni momenti il classico clichè di “bionda” ma, che in realtà, nasconde molto molto di più. E così la sua partecipazione alla sesta stagione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, fin da subito ha alimentato l’attesa dei fan e dei curiosi: cosa potrà combinare lanella casa più spiata ...

