GF Vip: cosa pensa il padre di Manuel di Lucrezia? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il padre di Manuel Bortuzzo in queste ore è tornato a parlare del percorso del figlio al Grande Fratello Vip 6. L’uomo, però, ha detto la sua anche su Lucrezia Selassiè, con cui il nuotatore sta avendo una bella liaison. Le sue parole, di certo, non verranno gradite dalla diretta interessata. Già qualche tempo fa Franco Bortuzzo, padre di Manuel, aveva detto la sua sul percorso del figlio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) IldiBortuzzo in queste ore è tornato a parlare del percorso del figlio al Grande Fratello Vip 6. L’uomo, però, ha detto la sua anche suSelassiè, con cui il nuotatore sta avendo una bella liaison. Le sue parole, di certo, non verranno gradite dalla diretta interessata. Già qualche tempo fa Franco Bortuzzo,di, aveva detto la sua sul percorso del figlio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Emanuela_Corda : L’immagine di chi non riuscendo più a combattere il nemico, si mette al suo servizio da gregario. I #Vip del… - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, lo staff di Lulù prende una drastica decisione: ecco cosa sta succedendo fuori dalla Casa #gfvip - infoitcultura : GF Vip, momento piccante tra Manuel e Soleil: «Stavo per baciarla». Cosa è successo tra i due - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 8 ottobre: chi sono i concorrenti in nomination, eliminati, ospiti, cosa… - infoitcultura : GF Vip, momento piccante tra Manuel Bortuzzo e Soleil: «Stavo per baciarla». Cosa è successo -