Gf Vip 6, un famoso ex tronista entra nella casa di Signorini: ecco chi è (FOTO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Forse bisognerebbe studiare la stretta correlazione fra ex tronisti di Uomini & Donne e il GF Vip: fino a ora sono entrati nel lussuoso loft di Cinecittà Andrea Damante, Ivan Gonzalez, Andrea Zelletta, Francesco Monte e Sophie Codegoni, ma un altro famoso tronista è pronto ad entrare nella casa del GF Vip 6 di Alfonso... Leggi su donnapop (Di venerdì 8 ottobre 2021) Forse bisognerebbe studiare la stretta correlazione fra ex tronisti di Uomini & Donne e il GF Vip: fino a ora sonoti nel lussuoso loft di Cinecittà Andrea Damante, Ivan Gonzalez, Andrea Zelletta, Francesco Monte e Sophie Codegoni, ma un altroè pronto adredel GF Vip 6 di Alfonso...

Advertising

seba872019 : @Omar59417381 @FaNaTiKo10 @Gianpaolo_5 Io mi chiedo perché si ostini Alfonso a fare un programma con certa gente vi… - splendente55 : @MinutePietro @a_meluzzi IL PROF. MELUZZI FOSSE STATO DALLA PARTE DI QUESTI VIP, AD OGGI AVREBBE AVUTO UNA PROMOZIO… - FurioGiunta6 : @Link4Universe Cosa non si fa per avere il famoso quarto d'ora di notorietà. Dai che ora ti chiamano al grande fratello vip - TommasoRanisi : In quei pochi minuti ho visto il fallimento della TV e un insulto per chi fa seriamente questo mestiere. Un program… - gpaulesu : Passata questa prova generale, senza esito, aspetto con fiducia che il famoso 60% di consenso popolare, attribuito… -