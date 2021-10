GF Vip 6 anticipazioni, spunta il nome del terzo eliminato: colpo di scena! (Di venerdì 8 ottobre 2021) spuntano le prime anticipazioni sulla prossima puntata del GF Vip 6, in onda questa sera su Canale 5: spunta il nome del terzo concorrente eliminato. Questa sera Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del GF Vip 6, con le prime anticipazioni che sono spuntate in rete. Infatti verrà eliminato il terzo concorrente all’interno della Casa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021)no le primesulla prossima puntata del GF Vip 6, in onda questa sera su Canale 5:ildelconcorrente. Questa sera Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del GF Vip 6, con le primeche sonote in rete. Infatti verràilconcorrente all’interno della Casa L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021, le anticipazioni: ecco cosa accadrà stasera - APmagazineit : Al via su Canale 5 una nuova puntata di Grande Fratello VIP #GFVIP #GrandeFratelloVip #GrandeFratello - fabiofabbretti : #GFVIP: la settima puntata in diretta minuto per minuto su - infoitcultura : GF Vip 6 anticipazioni, questa sera nuove scintille nella casa: trepida attesa - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni della puntata del 4 ottobre 2021 - #Grande #Fratello #anticipazioni… -