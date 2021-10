Germania, cala surplus della bilancia commerciale in agosto (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scende a sorpresa l’export tedesco ad agosto, mentre l’avanzo commerciale corretto dagli effetti del calendario è calato a 13 miliardi di euro rispetto ai 17,7 miliardi di luglio ed ai 15,8 miliardi stimati dagli analisti. Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono calate dell’1,2% su base mensile (+0,6% a luglio) contro attese per un aumento dello 0,5%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 3,5% dopo il -3,6% del mese precedente e contro il +1,8% stimato. Parallelamente, il surplus delle partite correnti ad agosto, secondo i dati forniti dalla Bundesbank, si è attestato a 11,8 miliardi di euro e si confronta con i 17,6 miliardi di luglio. Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scende a sorpresa l’export tedesco ad, mentre l’avanzocorretto dagli effetti del calendario èto a 13 miliardi di euro rispetto ai 17,7 miliardi di luglio ed ai 15,8 miliardi stimati dagli analisti. Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sonote dell’1,2% su base mensile (+0,6% a luglio) contro attese per un aumento dello 0,5%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 3,5% dopo il -3,6% del mese precedente e contro il +1,8% stimato. Parallelamente, ildelle partite correnti ad, secondo i dati forniti dalla Bundesbank, si è attestato a 11,8 miliardi di euro e si confronta con i 17,6 miliardi di luglio.

