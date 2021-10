Gazzetta | il Newcastle va all’Arabia Saudita | pronta offerta ad Antonio Conte per la panchina

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilieri è finito nelle mani della famiglia reale. Il fondo sovrano di Riad, il Public Investment Fund, controllato direttamente dal principe Mohammed bin Salman, controllerà l’80% del club e già pensa ad un ricco investimento per la, scrive ladello Sport. “Steve Bruce pare abbia già le ore contate. Non a caso è stato immediatamente contattato, uno dei big liberi al momento: non c’è ancora una vera trattativa, ma di fronte a progetti concreti e ambizioni reali l’ex allenatore dell’Inter non si è mai tirato indietro. E in questo caso, con un patrimonio da 400 miliardi di dollari (centesimo più, centesimo meno) a cui attingere, c’è da aspettarsi subito abbastanza concretezza”. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Newcastle

La Gazzetta dello Sport

In molti in queste ore si stanno chiedendo: 'Perché proprio il?'. La sua bacheca, per esempio, non è ricca come quella dell'Inter. Anzi. A parte che, come rivelato dalladello ...L'attuale allenatore Steve Bruce 'ha le ore contate a causa del pessimo inizio di stagione del, penultimo in classifica con zero successi in sette gare - conferma ladello Sport - ...Nonostante le pressioni di Amnesty e altre ong per i diritti umani, la Premier League ha dato il consenso all'operazione con il fondo saudita ...Il miliardario fondo saudita acquista i Magpies. Il fascino della Premier League, attualmente, non è raggiungibile dal nostro campionato ...