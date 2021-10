Gazzetta del Mezzogiorno, ok al concordato preventivo. Più vicino il ritorno in edicola con il nuovo editore (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Gazzetta del Mezzogiorno potrebbe tornare presto in edicola. A distanza di due mesi dal blocco delle pubblicazioni, il tribunale di Bari ha infatti omologato il concordato preventivo proposto dalla società Ecologica spa per il fallimento delle Mediterranea spa, società proprietaria della testata di Puglia e Basilicata, dichiarata fallita lo scorso anno. Una decisione che conferma la scelta dei giudici avvenuta a settembre, ma contro la quale aveva presentato ricorso la Ledi, la società del Gruppo Ladisa che per un anno aveva ottenuto la gestione temporanea del quotidiano barese. Nelle scorse ore i giudici del tribunale hanno ribadito come in sostanza la proposta di Ecologica sia più favorevole per i creditori. “Sul futuro della Gazzetta preferisco non fare dichiarazioni e lasciare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ladelpotrebbe tornare presto in. A distanza di due mesi dal blocco delle pubblicazioni, il tribunale di Bari ha infatti omologato ilproposto dalla società Ecologica spa per il fallimento delle Mediterranea spa, società proprietaria della testata di Puglia e Basilicata, dichiarata fallita lo scorso anno. Una decisione che conferma la scelta dei giudici avvenuta a settembre, ma contro la quale aveva presentato ricorso la Ledi, la società del Gruppo Ladisa che per un anno aveva ottenuto la gestione temporanea del quotidiano barese. Nelle scorse ore i giudici del tribunale hanno ribadito come in sostanza la proposta di Ecologica sia più favorevole per i creditori. “Sul futuro dellapreferisco non fare dichiarazioni e lasciare ...

Advertising

Gazzetta_it : Compie gli anni Theo Hernandez, il siluro del Milan! ?????? 16 gol e 17 assist per i rossoneri in 90 partite. Sec… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - Gazzetta_it : Ancora Sinner! ???????? Un anno dopo Jannik Sinner conquista nuovamente la finale Atp 250 di Sofia. Il 20enne di Sesto… - Emcap82 : @IlGiannon @19max85 @FabDellaValle @Gazzetta_it Giocatori del livello di Bernardeschi e De Sciglio… nemmeno per loro si fanno articoli - romanoziroldo : RT @Gazzetta_it: Cesarini-Rodini e l'oro del canottaggio: 'Ora non ci fermiamo' -