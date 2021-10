Gavillucci: «Sospesi Sampdoria Napoli e nulla è cambiato in 4 anni» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Claudio Gavillucci, arbitro che quattro anni fa sospese Sampdoria-Napoli per cori discriminatori, ha parlato dell’accaduto Claudio Gavillucci, arbitro che quattro anni fa sospese Sampdoria-Napoli per cori discriminatori, ha parlato dell’accaduto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Sospesi Sampdoria-Napoli per dei cori razzisti. Vidi i giocatori del Napoli che mi guardarono sbigottiti, Insigne mi disse Ma o’ver faje? in napoletano. Era mio dovere interrompere la partita, purtroppo però a 4 anni di distanza nulla e cambiato e mi dispiace molto. In quella occasione il presidente Ferrero fu molto collaborativo e lo ringrazio. Uno dei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Claudio, arbitro che quattrofa sospeseper cori discriminatori, ha parlato dell’accaduto Claudio, arbitro che quattrofa sospeseper cori discriminatori, ha parlato dell’accaduto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «per dei cori razzisti. Vidi i giocatori delche mi guardarono sbigottiti, Insigne mi disse Ma o’ver faje? in napoletano. Era mio dovere interrompere la partita, purtroppo però a 4di distanzae mi dispiace molto. In quella occasione il presidente Ferrero fu molto collaborativo e lo ringrazio. Uno dei ...

