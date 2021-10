Gas e inflazione: Scilla e Cariddi della ripresa europea. Ma l'Italia ce la può fare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cresce ogni giorno di più la preoccupazione per una serie di fattori concomitanti che potrebbero mettere a rischio la ripresa economica post pandemia. Quattro su tutti: 1) l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime; 2) i rischi conseguenti di un aumento dell’inflazione e di possibili richieste sindacali di aumenti delle retribuzioni, con l’avvio di una pericolosa spirale prezzi-salari; 3) le crescenti carenze nelle forniture di semilavorati, componenti e beni finiti alle industrie e alle catene distributive; 4) le possibili recrudescenze del coronavirus e delle sue varianti. L’Europa, purtroppo, sembra essere più esposta di altre aree del mondo ai primi due fattori. Infatti, se il problema dei colli di bottiglia nelle forniture di beni intermedi generato dai ripetuti corti circuiti produttivi provocati dal Covid-19 è un fenomeno globale, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cresce ogni giorno di più la preoccupazione per una serie di fattori concomitanti che potrebbero mettere a rischio laeconomica post pandemia. Quattro su tutti: 1) l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime; 2) i rischi conseguenti di un aumento dell’e di possibili richieste sindacali di aumenti delle retribuzioni, con l’avvio di una pericolosa spirale prezzi-salari; 3) le crescenti carenze nelle forniture di semilavorati, componenti e beni finiti alle industrie e alle catene distributive; 4) le possibili recrudescenze del coronavirus e delle sue varianti. L’Europa, purtroppo, sembra essere più esposta di altre aree del mondo ai primi due fattori. Infatti, se il problema dei colli di bottiglia nelle forniture di beni intermedi generato dai ripetuti corti circuiti produttivi provocati dal Covid-19 è un fenomeno globale, ...

