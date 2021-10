Gabriele Muccino: “Con mio fratello Silvio non ci vediamo dal 2007. La sua scomparsa ha lacerato il tessuto familiare, come un lutto” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Con mio fratello Silvio non ci vediamo dal 2007, dopo questo tempo si elabora una sorta di lutto”. In un’intervista al Corriere, in vista dell’uscita tra una settimana della sua biografia – La vita addosso – pubblicata da Utet, Gabriele Muccino torna a parlare del fratello Silvio. E lo fa ricordando che il rapporto tra loro (Gabriele ha 54 anni e Silvio 39 ndr) è letteralmente finito oramai da 14 anni. “Da quell’anno non ha voluto incontrare me, in nessuna occasione, i miei figli, i miei genitori, mia sorella, ma anche Giovanni Veronesi, Carlo Verdone, ha fatto terra bruciata intorno a sé da tutti quelli che lo hanno amato. La sua scomparsa ha lacerato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Con mionon cidal, dopo questo tempo si elabora una sorta di”. In un’intervista al Corriere, in vista dell’uscita tra una settimana della sua biografia – La vita addosso – pubblicata da Utet,torna a parlare del. E lo fa ricordando che il rapporto tra loro (ha 54 anni e39 ndr) è letteralmente finito oramai da 14 anni. “Da quell’anno non ha voluto incontrare me, in nessuna occasione, i miei figli, i miei genitori, mia sorella, ma anche Giovanni Veronesi, Carlo Verdone, ha fatto terra bruciata intorno a sé da tutti quelli che lo hanno amato. La suahail ...

