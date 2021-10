Fury-Wilder, montepremi e quanti soldi guadagnano per il Mondiale WBC dei pesi massimi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tyson Fury e Deontat Wilder si affronteranno sabato 9 ottobre (alle ore 05.00 italiane di domenica 10 ottobre) in uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno. Alla T-Mobile rena di Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena il Mondiale WBC dei pesi massimi: il britannico difenderà la cintura iridata dall’assalto dello statunitense. Si tratta del terzo atto di questa accesissima saga: dopo il pareggio iniziale nel 2018 e il successo del rinominato Gipsy King a inizio 2020, il ribattezzato Bronze Bomber cercherà di riprendersi quel titolo strappatogli ormai 18 mesi fa dal suo grande rivale. Si preannuncia grande spettacolo, in palio lo scettro parziale della categoria regina e la possibilità di tentare la riunificazione delle corone (ma dipenderà da Oleksandr Usyk e Anthony Joshua). Sarà una contesa ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tysone Deontatsi affronteranno sabato 9 ottobre (alle ore 05.00 italiane di domenica 10 ottobre) in uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno. Alla T-Mobile rena di Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena ilWBC dei: il britannico difenderà la cintura iridata dall’assalto dello statunitense. Si tratta del terzo atto di questa accesissima saga: dopo il pareggio iniziale nel 2018 e il successo del rinominato Gipsy King a inizio 2020, il ribattezzato Bronze Bomber cercherà di riprendersi quel titolo strappatogli ormai 18 mesi fa dal suo grande rivale. Si preannuncia grande spettacolo, in palio lo scettro parziale della categoria regina e la possibilità di tentare la riunificazione delle corone (ma dipenderà da Oleksandr Usyk e Anthony Joshua). Sarà una contesa ...

