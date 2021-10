Fratelli in Nazionale, non solo gli Hernandez: la storia dei guineani Akapo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non solo Theo e Lucas Hernandez: quando essere Fratelli, significa anche essere compagni di Nazionale. La storia di Carlos e Javier Akapo I Koeman, i De Boer, gli Hernandez e chi più ne ha, più ne metta. Quando due Fratelli raggiungono i livelli più alti del calcio europeo, spesso e volentieri trascendono la semplice parentela Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021) NonTheo e Lucas: quando essere, significa anche essere compagni di. Ladi Carlos e JavierI Koeman, i De Boer, glie chi più ne ha, più ne metta. Quando dueraggiungono i livelli più alti del calcio europeo, spesso e volentieri trascendono la semplice parentela Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

siwel44it : RT @ConteRetweet: Spero di campare un altro ventennio per vedere compiersi la parabola giunta sincronicamente a metà del suo corso: Sansone… - igolmar : RT @ConteRetweet: Spero di campare un altro ventennio per vedere compiersi la parabola giunta sincronicamente a metà del suo corso: Sansone… - winxinpensione : RT @ConteRetweet: Spero di campare un altro ventennio per vedere compiersi la parabola giunta sincronicamente a metà del suo corso: Sansone… - MarleyBrandy : RT @ConteRetweet: Spero di campare un altro ventennio per vedere compiersi la parabola giunta sincronicamente a metà del suo corso: Sansone… - folucar : RT @ConteRetweet: Spero di campare un altro ventennio per vedere compiersi la parabola giunta sincronicamente a metà del suo corso: Sansone… -