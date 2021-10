Fratelli di Crozza | stasera su NOVE la terza puntata live della stagione 2021

(Di venerdì 8 ottobre 2021)alle 21:25 sulterzo appuntamento con la nuovadidi, tra i principali fatti d'attualità e le imitazioni irresistibili di Maurizio. Mauriziotornasulalle 21:25 - e in streaming su discovery+ - con ladididopo l'ottimo risultato in termini di ascoltiscorsa settimana, che ha registrato picchi di oltre 1 milione di telespettatori. Al centro, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Mauriziocon i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i ...

Advertising

GuidaTVPlus : 08-10-2021 21:25 #Nove Fratelli di Crozza #Show #Intrattenimento #StaseraInTV - bubinoblog : GUIDA TV 8 OTTOBRE 2021: UN VENERDÌ TRA TALE E QUALE SHOW, GFVIP, NCIS E FRATELLI DI CROZZA - DietrolaNotizia : 'Fratelli di Crozza' terzo appuntamento in prima serata sul Nove - ValenziVincenzo : @valy_s IL GREEN PASS ED I FRATELLI DI CROZZA - infoitcultura : Fratelli di Crozza, i video delle imitazioni della puntata dell’ 1 ottobre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Crozza

... in onda dalle 21.20 su Canale 5 Propaganda Live , in onda dalle 21.15 su La7 Gomorra - La Serie : stagione 4, episodi 5 e 6, in onda dalle 21.30 su TV8di, in onda dalle 21.25 su ...... VA' DOVE TI PORTA IL CUORE - 2 PARTE NOVE 19:20 - Cash or Trash - Chi offre di più? - 1V 1 Stagione Ep.5 20:20 - Deal With It - Stai al gioco - 1V 5 Stagione Ep.25 21:25 -di(live) ...Stasera alle 21:25 sul NOVE terzo appuntamento con la nuova stagione di Fratelli di Crozza, tra i principali fatti d'attualità e le imitazioni irresistibili di Maurizio Crozza. Maurizio Crozza torna s ...Maurizio Crozza nel suo monologo sul Green pass, durante il programma Fratelli di Crozza, mette in evidenza tutte le criticità e contraddizioni sul certificato Covid.