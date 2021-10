Frasi razziste a Koulibaly, identificato il tifoso della Fiorentina: 5 anni di DASPO (Di venerdì 8 ottobre 2021) Individuato l’autore degli insulti razzisti rivolti a Koulibaly per lui DASPO di 5 anni. Sono in corso ulteriori accertamenti sugli altri componenti del gruppo. Frasi razziste A Koulibaly: TROVATO L’AUTORE La Questura di Firenze ha individuato tra i presenti nella Curva Fiesole il tifoso viola che ha offeso domenica scorsa, con epiteti razzisti (“Scimmia di m**da“) Kalidou Koulibaly.Secondo quanto si apprende, la Polizia di Stato è risalita al 30enne tramite le immagini dello stadio Franchi fornite dal club toscano. Tali prove hanno inchiodato il colpevole, segnalato e sanzionato con DASPO di 5 anni, durata massima della misura applicabile a chi risulti incensurato. Sono in corso ulteriori accertamenti ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 ottobre 2021) Individuato l’autore degli insulti razzisti rivolti aper luidi 5. Sono in corso ulteriori accertamenti sugli altri componenti del gruppo.: TROVATO L’AUTORE La Questura di Firenze ha individuato tra i presenti nella Curva Fiesole ilviola che ha offeso domenica scorsa, con epiteti razzisti (“Scimmia di m**da“) Kalidou.Secondo quanto si apprende, la Polizia di Stato è risalita al 30enne tramite le immagini dello stadio Franchi fornite dal club toscano. Tali prove hanno inchiodato il colpevole, segnalato e sanzionato condi 5, durata massimamisura applicabile a chi risulti incensurato. Sono in corso ulteriori accertamenti ...

napolipiucom : Frasi razziste a Koulibaly, identificato il tifoso della Fiorentina: 5 anni di DASPO #Koulibaly #razzismo #serieA… - Fiorentinanews : Arrivato il Daspo per il tifoso della #Fiorentina protagonista delle frasi razziste contro Koulibaly: ecco la durat… - pin_klo : RT @OizaQueensday: Oh ma che sorpresa: nuove registrazioni delle bodycam dei poliziotti mostrano che dopo 5gg dalla morte di G. Floyd, la p… - gnaafamos : RT @OizaQueensday: Oh ma che sorpresa: nuove registrazioni delle bodycam dei poliziotti mostrano che dopo 5gg dalla morte di G. Floyd, la p… - AndonioconlaD : Quindi chi urla frasi razziste ( suppongo anche in termini territoriali) durante le partite di Serie A, verrà daspa… -