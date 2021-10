Francia, Deschamps: “Se potevo convocare prima Theo? C’è concorrenza” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, ha rilasciato delle dichiarazioni sul terzino del Milan Theo Hernandez Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 ottobre 2021) Didier, Commissario Tecnico della, ha rilasciato delle dichiarazioni sul terzino del MilanHernandez

Advertising

Gazzetta_it : L'effetto Theo sulla Francia: è lui l'arma in più per Deschamps - sportli26181512 : Sabatini: 'Anche Deschamps si è accorto che Theo Hernandez è fortissimo': Sandro Sabatini, intervenuto durante il T… - __alonzo_ : Theo mandato via dal ritiro della Francia perché ha rubato la dentiera di Deschamps - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: L'effetto Theo sulla Francia: è lui l'arma in più per Deschamps - sportnotizie24 : Spagna-Francia, le probabili formazioni: Deschamps punta sul tridente -