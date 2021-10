Foto De Luca-Di Maio-Fico, Tofalo: “Il Governatore cerca rassicurazioni sul futuro dei figli” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del deputato salernitano del Movimento Cinque Stelle Tofalo “C’è chi ha un passato, un percorso, un curriculum, una professione e ci sono poi i mestieranti della politica, come Vincenzo De Luca. C’è stata una prima fase in cui ha dimostrato di saper amministrare, dopodiché ha dedicato tutti i suoi sforzi per fare la scalata, e per questa scalata ha sacrificato tutto, prima il suo partito, poi la città di Salerno, e ora sta sacrificando la regione Campania in nome di ulteriori suoi equilibri da raggiungere. Da oltre 40 anni De Luca vive di politica a spese del partito, con una serie di incarichi ad hoc, e poi a spese della collettività, con incarichi elettivi fino ad arrivare ai giorni nostri. In 40 anni e più zero giorni di lavoro, mai una professione, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del deputato salernitano del Movimento Cinque Stelle“C’è chi ha un passato, un percorso, un curriculum, una professione e ci sono poi i mestieranti della politica, come Vincenzo De. C’è stata una prima fase in cui ha dimostrato di saper amministrare, dopodiché ha dedicato tutti i suoi sforzi per fare la scalata, e per questa scalata ha sacrificato tutto, prima il suo partito, poi la città di Salerno, e ora sta sacrificando la regione Campania in nome di ulteriori suoi equilibri da raggiungere. Da oltre 40 anni Devive di politica a spese del partito, con una serie di incarichi ad hoc, e poi a spese della collettività, con incarichi elettivi fino ad arrivare ai giorni nostri. In 40 anni e più zero giorni di lavoro, mai una professione, ...

