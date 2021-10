Formazioni ufficiali Bosnia-Italia, qualificazioni Europei U21 2023 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le Formazioni ufficiali di Bosnia Erzegovina-Italia, sfida valevole per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo le prime due partite disputate a settembre, proseguono il loro percorso verso l’Europeo che si svolgerà tra due anni. Calcio d’inizio fissato alle ore 17:30 di venerdì 8 ottobre: di seguito, le scelte dei due allenatori. Le Formazioni ufficiali Bosnia: in attesa Italia: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) LediErzegovina-, sfida valevole per la terza giornata delleagliUnder 21. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo le prime due partite disputate a settembre, proseguono il loro percorso verso l’Europeo che si svolgerà tra due anni. Calcio d’inizio fissato alle ore 17:30 di venerdì 8 ottobre: di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.

