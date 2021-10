Fondi per muri e filo spinato anti migranti: la richiesta di 12 Paesi europei (non c’è l’Italia) imbarazza l’Ue (Di venerdì 8 ottobre 2021) I ministri dell’Interno di 12 Paesi membri chiedono alla Commissione europea di finanziare la costruzione di muri al confine per bloccare l’ingresso di migranti che arrivano dalla Bielorussia. In una lettera datata 7 ottobre e citata da Eu Observer, i ministri scrivono: “Le barriere fisiche sembrano essere un’efficace misura di protezione che serve gli interessi dell’intera Ue, non solo dei Paesi membri di primo arrivo. Questa misura legittima dovrebbe essere finanziata in modo aggiuntivo ed adeguato attraverso il bilancio Ue come questione urgente”. muri e filo: la spallata di 12 Paesi europei sul tema dei migranti La lettera di 4 pagine inviata al vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas ed alla commissaria agli Affari ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) I ministri dell’Interno di 12membri chiedono alla Commissione europea di finanziare la costruzione dial confine per bloccare l’ingresso di migrche arrivano dalla Bielorussia. In una lettera datata 7 ottobre e citata da Eu Observer, i ministri scrivono: “Le barriere fisiche sembrano essere un’efficace misura di protezione che serve gli interessi dell’intera Ue, non solo deimembri di primo arrivo. Questa misura legittima dovrebbe essere finanziata in modo aggiuntivo ed adeguato attraverso il bilancio Ue come questione urgente”.: la spallata di 12sul tema dei migrLa lettera di 4 pagine inviata al vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas ed alla commissaria agli Affari ...

