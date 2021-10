“Fiumicino si Affida” | a Maccarese tre giornate di promozione dell’affidamento familiare

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 ottobre 2021)– “‘si’ è un progetto finanziato dalla Regione Lazio per ladell’mento e della solidarietà. Come Assessorato ai Servizi Sociali, con il Centro Famiglia del Comune di, abbiamo organizzato delledi informazione sull’mento”. A parlare è l’assessore ai Servizi sociali del Comune di, Alessandra Colonna. “Le date programmate – spiega – sono il 22 ottobre dalle ore 18.30 alle 20.00, il 5 novembre dalle ore 19.00 alle 20.30 ed il 19 novembre dalle ore 19.30 alle 21.00 presso la Casa della Partecipazione in via del Buttero 10 a. In un momento di isolamento ancora più profondo che la ...