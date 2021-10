CorriereCitta : Fiumicino, Ponte della Scafa: a breve i lavori di consolidamento, ieri il sopralluogo - EcoLitoraleTv : Fiumicino, Caroccia su Ponte della Scafa: 'Sopralluogo con tecnico-operativo, a breve lavori di consolidamento'… - targeno : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Viadotto della Magliana direzione Fiumicino, riduzione di carreggiata altezza Ponte della Magliana. - ereike05 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo l'incendio divampato al Ponte dell'Industria, la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha emesso un'ordinanza urgen… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Ponte

MeridianaNotizie

... dal pancione di mamma Neelai al volo dell'Aeronautica militare verso, dagli ospedali ... insieme alle sorelle, due settimane prima , con ilaereo umanitario che portato in salvo in ......sud del raccordo in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma...Anche a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via Galilei per la nota chiusura deldell'...(MeridianaNotizie) Fiumicino, 8 ottobre 2021 - "Ieri mattina, insieme ai tecnici del mio assessorato, alla Comandante della Polizia locale e ai responsabili del settore tecnico della Capitaneria di P ...Era stato inoltre istituito un tavoli di confronto tra Roma Capitale, Regione, Capitaneria di Porto, Autorità di Bacino e Comune di Fiumicino per “il chiarimento delle competenze” relative al Tevere.